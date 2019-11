Trovato cadavere carbonizzato in un’auto, indagano i carabinieri

Si tratta di una persona di sesso maschile. Il cadavere carbonizzato è stato trovato in un’auto in una zona isolata. Non è esclusa l’ipotesi del suicidio

SAN GIOVANNI DI GERACE (RC) – Il cadavere carbonizzato di una persona di sesso maschile è stato trovato ieri in una zona di montagna a San Giovanni di Gerace, nella Locride. Il corpo si trovava in contrada “Cannavarè” in un’auto distrutta da un incendio e parcheggiata in una zona isolata. Sul luogo del ritrovamento si sono recati i carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica, che hanno avviato le indagini, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Locri. Al momento il corpo non è stato ancora identificato e si dovranno accertare anche le cause della morte. Le ipotesi sulle quali al momento propendono gli investigatori sono sia di omicidio ma non è escluso che possa trattarsi anche di un suicidio.