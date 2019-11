Falsi certificati per truffare le assicurazioni. Indagati altri due medici

Un medico in servizio al pronto soccorso e un tecnico del reparto di radiologia del Morelli sono stati arrestati. Tra i 10 indagati per le presunte truffe alle assicurazioni, sono finiti altri due medici: si tratta di un neurochirurgo e di un medico legale

.

REGGIO CALABRIA – E’ Bruno Falcomatà, in servizio nel pronto soccorso dell’ospedale metropolitano ‘Bianchi-Melacrino-Morelli’ di Reggio Calabria, il medico arrestato e posto ai domiciliari nell’ambito dell’operazione “Assicurato” condotta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura di Reggio Calabria, su una serie di truffe ai danni delle assicurazioni.

Assieme a Falcomatà sono stati arrestati Nicola Gullì, tecnico del reparto di radiologia, e Vincenzo Benedetto e Francesco Cilione, ritenuti gli ideatori della presunta truffa ai danni delle compagnie di assicurazione che ha fruttato oltre cinquantamila euro grazie a certificazioni false. Gli indagati, complessivamente sono dieci. Le altre persone indagate sono due soggetti coinvolti in un falso incidente stradale. Assieme a loro sono stati iscritti nel registro degli indagati anche il medico Giuseppe D’Ascoli, in servizio nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Reggio Calabria, consigliere comunale eletto nelle liste di Forza Italia, e il medico legale Vincenzo Prastaro, nei cui confronti, però, secondo il gip, non c’è “un quadro indiziario connotato da gravità tale da giustificare un provvedimento cautelare”.