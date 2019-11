Cosenza, coordinamento Forza Italia: «Mario Occhiuto è il candidato ideale»

Il coordinamento provinciale di Forza Italia di Cosenza conferma la fiducia a Mario Occhiuto e rivolge un appello alle altre forze di centrodestra affinché si apra il dibattito “su idee e programmi” in vista delle Regionali

COSENZA – Il candidato governatore del centrodestra, ideale, per il coordinamento provinciale di Cosenza di Forza Italia, è Mario Occhiuto. A dirlo è il coordinatore e consigliere regionale Gianluca Gallo: «il candidato dovrà essere espressione di Forza Italia e, per quanto ci riguarda, confermiamo stima e piena fiducia in Mario Occhiuto, che per noi resta il candidato ideale. Al tempo stesso, su un altro versante, reputiamo essenziale imprimere un’accelerazione al percorso programmatico, per definire proposte attorno alle quali cementare poi la già solida base comune del centrodestra, con le cui forze intensificare l’interlocuzione sul piano dell’iniziativa progettuale per aprire quindi una fase di ascolto ed incontro con l’intera società calabrese, per quella necessaria, doverosa interazione che deve avere luogo tra partiti e cittadini. Confidiamo che l’esigenza avvertita dal coordinamento provinciale cosentino di FI, che ben sappiamo essere propria anche degli altri coordinamenti provinciali, possa portare all’avvio di un confronto programmatico che proceda di pari passo con la definizione di liste e candidature. Per quanto ci riguarda – prosegue Gallo – siamo pronti e disponibili ad offrire il nostro contributo».

Il coordinamento provinciale forzista ha avviato pertanto il confronto su liste e programmi con i quali affrontare l’appuntamento elettorale del 26 Gennaio 2020. I lavori, ai quali hanno preso parte anche amministratori di Forza Italia di diversi Comuni del Cosentino hanno consentito di “individuare delle idee cardine da porre a base del dialogo con gli altri coordinamenti provinciali del movimento azzurro”, in vista della redazione del programma di Forza Italia a livello regionale, ma anche di definire l’ossatura della lista che la stessa FI presenterà nel Collegio di Cosenza ed in cui troveranno posto, insieme a Gallo, altri esponenti di punta della galassia forzista.

«Dal dibattito, ampio ed articolato – commenta Gallo – sono emerse sia la disponibilità di molti all’impegno diretto e personale nell’agone politico ed elettorale, sia spunti qualificanti, destinati a diventare temi essenziali della nostra linea politica. E’ emersa in maniera chiara inoltre, la volontà di favorire un’immediata apertura del confronto programmatico con le altre articolazioni territoriali forziste”.