Scuola e coscienza antimafia, il ministro Fioramonti e Morra domani a Polistena

Un annuncio importante con il Ministro Fioramonti

Voglio annunciarvi un evento importante!Domani 14 novembre saremo a Polistena in Calabria per presentare un PROTOCOLLO DI INTESA fra MIUR e Presidenza Commissione Parlamentare Antimafia.Questo patto rivoluziona il rapporto fra il mondo della scuola e le imprese confiscate alla mafia.Fra gli obiettivi c'è una nuova visione dell'alternanza scuola-lavoro, i ragazzi saranno impegnati anche in aziende che guardano alla responsabilità sociale e non solo al mero profitto economico.Con il ministro Lorenzo Fioramonti siamo già al lavoro per portare questo modello in tutta Italia al fine di contribuire a creare una nuova coscienza antimafiosa.

Gepostet von Nicola Morra am Mittwoch, 13. November 2019