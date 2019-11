“Tariffe natalizie”, un’ingiustizia per studenti e famiglie. Interrogazione della Bossio

Dopo la denuncia di Federconsumatori sull’impennata delle tariffe per chi viaggia verso Sud nelle vacanze natalizie, la deputata del Pd Enza Bruno Bossio ha presentato un’interrogazione parlamentare in commissione Trasporti alla Camera “il Governo chiarisca”

.

COSENZA – Dopo la segnalazione sulle tariffe natalizie a costi proibitivi per bus, treni e aerei e pubblicata alcuni giorni fa dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori con tanto di tabelle comparative e aumenti che arrivano a superare anche al +188% rispetto a un normale weekend di novembre, è intervenuta anche la deputata del Pd Enzo Bruno Bossio che ha definito il caso un vero paradosso consumato sulla pelle di famiglie, lavoratori e studenti e ha presentato in commissione Trasporti alla Camera un’interrogazione ai ministri alle Infrastrutture e al Sud.

Viaggi nazioni a tariffe “intercontinentali”

“L’impennata dei prezzi dei viaggi verso Sud durante il periodo natalizio è una palese ingiustizia – scrive la deputata Pd – Ritengo che il Governo debba al più presto occuparsi di una vicenda, portata alla ribalta da una specifica indagine di Federconsumatori, e convocare a un tavolo tutti i soggetti interessati per verificare ed eventualmente correggere un paradosso che si andrebbe a consumare sulla pelle di studenti, lavoratori e famiglie, ovvero soggetti da tutelare e notoriamente non nelle condizioni economiche di far fronte a tariffe – stando ad esempio al comparto aereo – degne di un viaggio intercontinentale, non certo di una tratta nazionale“. Ad affermarlo è la parlamentare Pd, Enza Bruno Bossio, firmataria di una specifica interrogazione parlamentare sul caso “caro viaggi”.

“Per correre al più presto ai ripari – spiega infatti la deputata – ho presentato in commissione Trasporti alla Camera un’interrogazione ai ministri alle Infrastrutture e al Sud. Siamo ancora in tempo. Conti alla mano – stando alle informazioni che ci dà Federconsumatori – emergerebbe una pratica sistematica di aumento delle tariffe applicate dalle compagnie di trasporti lungo le tratte nord-sud in occasione delle festività natalizie, con un aumento medio delle tariffe compreso tra il 20% e il 144% in più per i treni; il 14% e il 101% per i bus e fino al +188% per gli aerei. È paradossale, fra l’altro, che dopo una tenace battaglia effettuata e vinta dalla Regione Calabria – afferma ancora – per migliorare l’offerta di mobilità su ferro con tre corse di Frecciargento, ci sia un aumento di tariffe proprio per il periodo natalizio. Ecco perché giudico necessario un intervento istituzionale, finalizzato a una politica di prezzi trasparente e che ponga una seria attenzione a un profilo di utenza che spesso è socialmente debole”.