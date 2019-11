I calabresi bocciano il Governo Oliverio, il sondaggio di Swg

Il sondaggio è stato commissionato negli scorsi mesi dal Pd nazionale, in vista delle future elezioni regionali

CALABRIA – Il 64% dei calabresi intervistati da Swg ritiene che la qualità della vita in Calabria, negli ultimi 5 anni, è peggiorata. Solo un cittadino su sette ha fiducia nel governatore Oliverio, mentre i giudizi negativi sull’operato dell’attuale amministrazione regionale arrivano all’89%. Questi sono i dati più rilevanti che emergono dal sondaggio effettuato negli scorsi mesi da Swg per il Pd nazionale, dal titolo “Indagine sulla percezione dell’amministrazione regionale in Calabria e del presidente Oliverio” in vista delle future elezioni regionali.

Sondaggio che al momento il segretario nazionale Nicola Zingaretti non ha commentato, nonostante la profonda spaccatura all’interno del partito tra i sostenitori del presidente Oliverio alla sua ricandidatura e chi, invece, vorrebbe che fosse individuato un’altra figura. Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Pippo Callipo, individuato come figura civica dell’alleanza tra democratici e il M5S, sia pronto al ritiro dalla competizione.

Ritornando ai numeri, gli intervistati danno giudizi insufficienti a tutti gli ambiti dell’operato della Regione. Il punteggio medio considerando un range da 1 a 10, vede agli ultimi posti la creazione di posto di lavoro, la sanità e l’emigrazione dei cittadini calabresi verso altre regioni (3.2). Male anche i tagli sui costi della politica (3.3), il contrasto alla corruzione (3.4) e il sostegno alle imprese locali, la mobilità, gli aiuti alle famiglie e l’utilizzo dei fondi comunitari che si attestano al 3.5. Meglio i dati sulla promozione del turismo (3.9), l’offerta culturale e il sostegno all’agricoltura (3.7).

Gli intervisti attribuiscono al presidente Mario Oliverio l’essere poco concreto, di appartenere alla vecchia politica e di non aver saputo apportare il cambiamento. In molti lo ritengono anche lontano dalla gente. Tra coloro i quali si sono espressi positivamente, attribuiscono al presidente Oliverio il pregio di essere competente, onesto e una figura forte.

Ora spetta ai politici calabresi e alla direzione del partito valutare questi numeri e, semmai, scegliere di utilizzarli nell’imminente campagna elettorale.