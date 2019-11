Catanzaro, schianto all’alba. Grave un 24enne estratto dalla lamiere dai pompieri

Un incidente frontale è avvenuto intorno alle 5.00 di questa mattina in via Lucrezia della Valle ed ha provocato il ferimento dei due conducenti. Uno di loro, estratto dalla lamiere dai vigili del fuoco, è ricoverato in gravi condizioni

CATANZARO – Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba alla periferia di Catanzaro.Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta alle ore 5.00 circa in via Lucrezia della Valle. Per cause ancora in corso di accertamento due vetture sono state coinvolte in uno scontro frontale, una Mercedes ed una Volkswagen Passat. A bordo delle due vetture i soli conducenti, trasportati entrambi in ospedale dal personale medico del 118 arrivato sul posto insieme ai Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere il conducente della Volkswagen, un giovane di 24 anni gravemente ferito. Chiuso al transito il tratto stradale interessato in attesa della rimozione delle auto. Sul posto la Polizia stradale per gli accertamenti di competenza circa la dinamica del sinistro.