Calabria sferzata dal vento, raffiche a 102 Km/h a Paola. A Cosenza fino a 81 Km/h

Le raffiche di vento che dalla notte stanno sferzando tutta la Calabria hanno raggiunto i 113,76 chilometri/orari a Monasterace. A Paola si sono raggiunti i 102 Km/h. Danni e disagi per alberi e cartelloni caduti sulla strada. Allerta meteo scende da rossa ad arancione

.

COSENZA – Oltre che per il mare in tempesta e le forti piogge, problemi vengono segnalati un pò dappertutto sopratutto per le violente raffiche di vento di Scirocco che da ieri soffiano con notevole intensità un pò su tutta la regione. Raffiche che hanno provocato la caduta di alberi, cartelloni pubblicitari e in un caso, nel crotonese, anche un pezzo di cornicione finito su un’automobile. A Monasterace nel reggino, le raffiche hanno superato i 113 Km/h. Ma anche sul Tirreno il vento soffia con notevole intensità. Raffiche vicino ai 100 km/h sono state registrate anche nel cosentino, esattamente a Paola con 102,6 Km/h registrati alle ore 8,00 e nel catanzarese. A Sellia Superiore (100,8 Km/h), a Capo Spartivento (96,84 Km/h), Petilia Policastro (96,12 Km/h) e Crotone (90 Km/h). Anche a Cosenza il vento soffia forte da questa mattina e le raffiche hanno raggiunto gli 81 km/h registrati intorno alle 11,00. I dati sono stati registrati dal Centro multirischi dell’Arpacal.

I danni maggiori si registrano nel crotonese. A Isola Capu Rizzuto i tetti di due capannoni sono stati scoperchiati, mentre a Le Castella sono caduti alcuni alberi sulla strada. Alberi che hanno creato più di un problema anche Cutro, Scandale, Rocca di Neto, Casabona e nella città di Crotone. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Aggiornamento: allerta scende da rossa ad arancione

La sala operativa del Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal ha anche diffuso un aggiornamento sulla situazione maltempo e pubblicato un nuovo avviso di allerta che scende dal livello rosso ad arancione sui versanti jonici e nel reggino e dal livello arancione a giallo sul resto della regione. Le previsioni meteo evidenziano per la giornata odierna ancora temporali sparsi sulla in attenuazione nella giornata di domani. In particolare per oggi si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnati da frequente attività elettrica. Venti di burrasca sud orientali con raffiche di burrasca forte. Mari da agitati a molto agitati, con mareggiate lungo le coste esposte.

Per la giornata di domani sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnati da frequente attività elettrica. Venti forti, con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali. Mari agitati con mareggiate lungo le coste esposte, in attenuazione. Al momento la rete meteo-idrologica delle stazioni al suolo registra precipitazioni sparse ma con intensità in diminuzione, gli anemometri registrano forti raffiche di vento in alcune stazioni specie sul versante Tirrenico. In conseguenza di ciò si è valutato di aggiornare la criticità idrogeologica-idraulica e temporali sulla nostra regione per la giornata odierna 12 novembre: livello Arancione Cala4, Cala5, Cala6, Cala7, Cala8; livello Giallo: Cala1, Cala2, Cala3. Per domani 13 novembre: livello Giallo tutte le zone d’allerta. Il Centro Funzionale Multirischi Arpacal, comunque, continua a seguire in H24 l’evolversi della situazione ed il monitoraggio degli effetti al suolo in contatto con il Direttore Generale Arpacal ed il presidente della Giunta Regionale, nonché il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le Prefetture – U.T.G. e la Protezione Civile Regionale.