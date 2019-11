Canili, servizi veterinari e Regione assenti : “solo giustificazioni, ora basta”

A scrivere sono le associazioni e i volontari che operano incessantemente su tutto il territorio regionale per garantire il benessere dei cani nei canili. Da anni sono solo i volontari ad occuparsi del fenomeno del randagismo mentre le Asp e la Regione risultano come ‘comparse’

GIOIA TAURO (RC) – “E’ un susseguirsi di giustificazioni. Un susseguirsi di accuse tra tutti gli attori protagonisti di questa terribile vicenda”. Il riferimento non è solo al canile Metauria di Gioia Tauro ma si estende a tutte le realtà della Calabria dove “Asp Veterinaria, Gestori, Comuni, non devono essere considerati semplici comparse dell’orrore che solo i cani stanno vivendo, hanno vissuto e sicuramente vivranno anche in futuro. Sono tutti autori, carnefici di quanto accade sia all’interno di strutture pubbliche che all’interno di strutture private convenzionate”. A scrivere sono ben 26 associazioni animaliste di tutta la Calabria (7 della provincia di Catanzaro, 10 di Cosenza, 8 della provincia di Reggio e 1 del Crotonese) che nella nota congiunta sottolineano le responsabilità della piaga del randagismo: “una bomba ad orologeria, pronta ad esplodere. Abbiamo tanti di quei canili “autorizzati” che di legale all’interno hanno solo la “legalità” stabilita da servizi veterinari assenti, regione latitante e comuni completamente impreparati in materia”.

Chi controlla chi è preposto al controllo?

“Le Asp Veterinarie sono purtroppo l’organo preposto al controllo del benessere animale, al rilascio di pareri favorevoli, al rispetto delle leggi vigenti in materia, all’interno delle strutture di detenzione, all’interno delle nostre case e dei nostri giardini. Ma le Asp, da chi vengono controllate? Chi punisce chi non rispetta le leggi? Chi punisce le Asp assenti? La Regione? E la Regione che sono 7 anni che emana, tramite i suoi commissari straordinari insieme ad una Task Force Veterinaria fortemente voluta dalla stessa, Decreti mirati, decreti che parlano di “randagismo”, decreti che vengono poi modificati, decreti che vengono poi prorogati”.

“Sono 7 anni che storpiano una legge nazionale in vigore dal 1991, mai attuata. Siamo nel 2019. Quanti anni sono passati? – si chiedono le 26 associazioni. – Nelle regioni del Sud Italia il randagismo è solo aumentato. I canili si sono quadruplicati, i controlli sono inesistenti sotto ogni punto di vista e ciò che la cittadinanza non comprende è l’utilizzo di denaro pubblico; i nostri soldi sperperati per sovvenzionare, mantenere e ingrassare le tasche di strutture ormai al limite, quasi come campi di concentramento, sostenute dal Servizio Veterinario Pubblico”.

“Forse è giunto il momento di alzare la testa e di urlare a gran voce quanto accade sotto il naso di tutti. Forse è giunto il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità a livello pubblico e soprattutto nelle sedi opportune. Forse è giunto il momento di opporsi al sistema marcio e corrotto che avvolge il business del randagismo. Forse è giunto il momento di non restare inermi a guardare”.

“Ricordiamo a quella parte della Calabria che sicuramente ha dimenticato che nel luglio del 2016 abbiamo avuto la forza di farci sentire urlando per Angelo, il cane barbaramente ucciso a Sangineto, per il quale la Calabria stessa con i suoi Giudici ha emesso una sentenza storica contro i suoi assassini. Noi siamo qui. – concludono – ma ancora per poco saremo silenti”

Per Catanzaro e Provincia:

Ass. MAIDASOLI

LEGA DEL CANE SEZIONE SOVERATO

ASS. BIOS IL VILLAGGIO DEI RANDAGI

ASS. AMICI A 4 ZAMPE

BALZOO SEZIONE SERSALE

ASS. DIAMOCI LA ZAMPA ONLUS

ASS. ANIMA RANDAGIA

Per Cosenza e Provincia:

ASS. GLI INVISIBILI DEI CANILI RIFUGIO DI COSENZA

ASS. MICAEL

ASS. HEIDI UNA VITA DA CANI

ASS. DAMMI UNA ZAMPA

ASS. CROCE DEL SUD

ASS. AMICO MIO

ASS. BATTITO ANIMALE

ASS. FACCIAMO BRANCO

LEIDAA SEZIONE COSENZA

ANIMAL AMNESTY SEZIONE COSENZA

Per Reggio Calabria e Provincia:

ENPA SEZIONE GIOIA TAURO

ASS. DACCI UNA ZAMPA ONLUS

ASS. I RANDAGI DELLA FERROVIA DI TAURIANOVA

ASS. IL GATTONERO ONLUS

ASS. ANIME RANDAGIE

ASS. AIVA OASI DI STEFANIA

ASS. LA ZAMPA NEL CUORE

ASS. OLA OLTRE L’ARCOBALENO

Per Crotone:

OASI RIFUGIO CROTONE