Allerta rossa meteo, disposto lo sgombero di 84 alloggi a rischio idrogeologico

Disposta a Crotone l’evacuazione dei fabbricati e delle abitazioni ubicate a ridosso del “canale 19”, un corso d’acqua privo di argini che attraversa la località Margherita

.

CROTONE – In conseguenza dell’innalzamento di allerta per le condizioni meteorologiche, che da arancione è passato a rosso, il Comune di Crotone ha disposto l’evacuazione dei fabbricati e delle abitazioni ubicate a ridosso del “canale 19”, un corso d’acqua privo di argini che attraversa la località Margherita e le vie limitrofe, zona dichiarata a rischio idrogeologico R4 dalla Regione Calabria. Si prevedono intense precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporali di forte intensità, che potrebbero dar luogo a frane e allagamenti nelle aree a rischio smottamenti e inondazione. Rimangono maggiormente controllate tutte le aree a rischio frana e allagamenti considerata la paventata possibilità di intensi rovesci.

Si tratta di 84 immobili nei quali risiedono decine di famiglie che nel gennaio dello scorso anno furono sottoposte a sequestro dalla magistratura, con facoltà d’uso per i proprietari, proprio perché edificate in una zona ad alto rischio. La custodia è stata affidata al dirigente dell’ufficio urbanistica del Comune che nel caso di piogge intense è tenuto a disporre lo sgombero degli immobili.

L’allerta in Calabria è dunque massima e dalle 13:00 di oggi il livello di attenzione per le condizioni meteo raggiungerà il codice rosso. I Comuni della fascia jonica hanno emesso le ordinanze di chiusura delle scuole per la giornata di domani, dopo che già oggi molti plessi sono rimasti chiusi in molti centri per l’allerta arancione. Attivati anche i Centri operativi comunali di protezione civile che seguiranno costantemente l’evoluzione del maltempo. Da parte di tutte le istituzioni si moltiplicano gli appelli alla popolazione affinché siano tenuti comportamenti consoni alle previsioni e si eviti di uscire di casa se non per cause inderogabili. In una regione a forte rischio per il dissesto idrogeologico e dopo un periodo con poche piogge, la prevista ondata di maltempo preoccupa, facendo scattare tutta la macchina legata ai soccorsi e alla prevenzione. Nel frattempo la seduta del Consiglio regionale della Calabria, convocata per domani, è stata rinviata a causa dell’allerta meteo.

Anche a Paola Perrotta scuole chiuse

“Il sindaco di Paola Roberto Perrotta, considerato lo stato di allerta meteo previsto per la giornata di domani, ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole sul territorio cittadino. L’allerta arancione, che si protrarrà anche per la giornata di domani, – si legge nell’ordinanza del primo cittadino – prevede precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica, venti di burrasca sudorientali con raffiche di burrasca forte o tempesta e forti mareggiate lungo le coste esposte. Per questo motivo anche i primi cittadini di altri territori calabresi, stanno emanando ordinanze di chiusura scuole di ogni ordine e grado in varie parti della ragione”.