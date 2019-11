Riace, decaduto il sindaco leghista che sconfisse Mimmo Lucano

Il tribunale di Locri ha dichiarato decaduto il sindaco leghista di Riace che lo scorso 26 maggio ha vinto le elezioni subentrando a Mimmo Lucano. Per i giudici Trifoli non aveva diritto all’aspettativa e non poteva candidarsi nel Comune in cui era vigile urbano

RIACE (RC) – Il sindaco leghista di Riace Antonio Trifoli, non era eleggibile e deve essere dichiarato decaduto. Il Tribunale di Locri chiude l’esperienza amministrativa di Trifoli e della sua maggioranza a trazione leghista ratificando la decadenza del sindaco dopo il parere richiesto dal Viminale e notificato alla Prefettura di Reggio Calabria. Candidato di una lista che comprendeva anche la Lega, non poteva essere candidabile né tantomeno eleggibile dal momento che era un ispettore della sicurezza del Comune, con contratto a tempo determinato e secondo il Tuel, il Testo unico sugli enti locali, questa è causa di ineleggibilità.

A oltre un mese dall’udienza, i giudici hanno accolto i ricorsi presentati da Maria Spanò, candidata a sindaco della coalizione avversario lista “Il cielo sopra Riace” e assistita dall’avvocato Francesco Rotundo e da un gruppo di cittadini. Spanò capeggiava la lista in cui era candidato a consigliere l’ex sindaco Mimmo Lucano, decaduto dopo il suo arresto nell’ottobre dello scorso anno per i presunti illeciti nella gestione dei migranti. Lucano, comunque, non era stato eletto. A Trifoli era contestata la legittimità dell’elezione in quanto dipendente a tempo determinato del Comune e dunque senza il diritto ad accedere all’aspettativa non retribuita per motivi elettorali. In più, da vigile urbano secondo il Tuel non poteva candidarsi nel Comune in cui ha svolto le proprie mansioni. C’è da sottolineare che quella del Tribunale non è un’ordinanza immediatamente esecutiva. La sua efficacia rimane sospesa fino alla celebrazione dell’eventuale appello. Fino ad allora Trifoli resterà in carica come sindaco.