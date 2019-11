Maltempo, Abramo attivata il Coc “non mettersi in viaggio ed evitare sottopassi”

Il sindaco di Catanzaro ha attivato il Centro operativo Comunale in considerazione dell’allerta meteo. Ai cittadini viene raccomandato anche di tenere la massima prudenza negli eventuali spostamenti nell’area del lungomare che potrebbe essere esposta a rischio di mareggiata

CATANZARO – Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha attivato il Coc, Centro operativo Comunale. La decisione è stata adottata, riferisce una nota, “in considerazione dell’allerta meteo diramata per la giornata odierna e delle previsioni di condizioni meteorologiche avverse a partire dal tardo pomeriggio. L’amministrazione, con le sue squadre di pronto intervento – riporta ancora il comunicato – è costantemente impegnata a monitorare la situazione e attuare ogni misura necessaria ad affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità. A tal fine, si ribadisce la raccomandazione a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, evitare i sottopassi ed abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati, non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi. L’amministrazione invita, inoltre – è detto ancora nella nota – a tenere la massima prudenza negli eventuali spostamenti nell’area del lungomare che potrebbe essere esposta a rischio di mareggiata. Al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità personale, si raccomandano le ditte private che stanno svolgendo dei lavori a verificare la piena sicurezza e la stabilità delle impalcature in considerazione dei forti eventi previsti, anche dietro valutazioni degli esperti meteo a supporto del Gruppo comunale di Protezione civile, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio e nella serata di oggi”.