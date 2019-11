Auto si ribalta e finisce in un uliveto. Muore un 38enne, grave il passeggero

Il gravissimo incidente stradale si è verificato questa sera lungo la strada provinciale 77 tra i comuni di Francica e San Costantino nel vibonese

FRANCICA (VV) – È deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravissime ferite riportare dopo la che sua auto, una Renault Clio nera, dopo aver sbandato si è ribaltata finendo all’interno di uliveto. A perdere la vita Michele Gullone 38 anni di San Costantino Calabro. L’uomo era alla guida dell’auto che per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata mentre percorreva la strada provinciale 77 tra Francica e San Costantino nel vibonese. Gravemente ferita l’altra persona che si trovava in auto, un 40enne ricoverato con diversi traumi prima all’ospedale di Vibo e poi al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Sul posto, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.