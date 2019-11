E’ accaduto nel Crotonese. Trentaquattrenne di Crucoli ai domiciliari

CROTONE – Il datore di lavoro non gli aveva pagato una prestazione e lui lo ha minacciato con un coltello. Per questo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno tratto in arresto un 34enne di Crucoli. L’arma è stata sequestrata. L’arrestato è finito ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.