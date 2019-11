In casa un giubbotto antiproiettile, fucile e munizioni. Due arresti

Nascondevano in un’abitazione nella loro disponibilità un giubbotto antiproiettile, un fucile clandestino e una cartucciera con 20 munizioni.

GEROCARNE (VV) – I carabinieri di Serra San Bruno hanno arrestato a Gerocarne due persone, Salvatore Emmanuele, di 24 anni, e Vincenzo Sabatino, di 38, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita anche con il personale dello Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria”.

Nell’abitazione i militari hanno notato una piccola finestra aperta che conduceva sul tetto dell’edificio. Vista la presenza di orme di scarpe sul muro come ad indicare che qualcuno si era arrampicato per uscire si è ampliato il controllo anche in quella parte dello stabile. Così hanno trovato il giubbotto antiproiettile, che era stato nascosto, e vicino alla canna fumaria anche il fucile. In un vano sottotetto è stato trovato oltre allo zaino contenente la cartucciera e le munizioni anche 3 grammi di marijuana e 80 semi di canapa indiana. Tutto il materiale è stato sequestrato.