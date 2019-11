Domani si vota nei comuni sciolti per mafia, anche a Cassano allo Ionio e Lamezia

Elezioni, al voto in otto comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso

CALABRIA – Domenica 10 novembre è in programma un turno elettorale straordinario in 8 comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Lo ricorda il Viminale su twitter. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà il 24 novembre 2019.

Saranno al voto

Cassano all’Ionio (CS)

Cropani (CZ)

Lamezia Terme (CZ)

Petronà (CZ)

Isola di Capo Rizzuto (KR)

Brancaleone (RC)

Marina di Gioiosa Ionica (RC)

Valenzano (BA)