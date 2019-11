I calabresi bruciano mezzo miliardo in gioco d’azzardo. Ecco i dati del Codacons

Ogni famiglia calabrese spende 575 euro l’anno in gioco d’azzardo. Si spende di più in provincia di Reggio Calabria, meno in quella di Crotone

CALABRIA – Sono cifre da capogiro e tutte superano i sei zeri. Si tratta delle somme spese per il gioco, relativamente ad ogni provincia calabrese. In Calabria sono stati spesi oltre 462milioni di euro. Lo sostiene il Codacons che analizza i dati pubblicati dall’Agenzia Dogane Monopoli. “Abbiamo preso in esame quello che, secondo il Ministero, è lo “speso fisico” – sostiene Francesco Di Lieto – ovvero la spesa effettiva data dalla differenza tra quanto giocato e quanto vinto, calcolato sul gioco “fisico”.

La somma che i Calabresi hanno visto volatilizzarsi inseguendo il sogno di una vincita che possa cambiar loro la vita, è di 462.558.176,20 euro. E dal calcolo sono escluse le giocate online che, rappresentano il 30 % delle scommesse ed il gioco illegale che, secondo le stime della Direzione nazionale antimafia rappresenta almeno il 20% del business legale. Un fenomeno che in Calabria rappresenta complessivamente un costo complessivo di 750 milioni. Per avere una visione chiara su questo vorticoso giro d’affari che ruota intorno al mondo delle scommesse, basta evidenziare che, mediamente, ogni calabrese, neonati compresi, dilapida 400 euro in questo colossale “buco nero”.

Dati per singole province

Cosenza 163.872.880,53 euro

Reggio Calabria 148.046.673,42 euro

Catanzaro 81.770.556,22 euro

Vibo Valentia 40.134.084,71 euro

Crotone 28.733.981,32 euro

Dati per città capoluogo di provincia

Reggio Calabria 54.043.705,43 euro, con una media per abitante pari a 296,05 euro

Catanzaro 22.681.319,62 euro, con una media per abitante pari a 251,34 euro

Cosenza 19.746.355,01 euro, con una media per abitante pari a 292,27 euro

Vibo Valentia 15.475.863,34 euro, con una media per abitante pari a 458,65 euro

Crotone 14.468.537,10 euro, con una media per abitante pari a 228,01 euro

Altri dati

Lamezia Terme 19.134.428,44 euro, con una media per abitante pari a 296,91 euro

Soverato 4.027.098,39 euro, con una media per abitante pari a 444,44 euro

Rende 16.552.656,69 euro, con una media per abitante pari a 466,60 euro

Corigliano-Rossano 19.665.759,40 euro, con una media per abitante pari a 255,01 euro

Cirò Marina 3.209.076,53 euro, con una media per abitante pari a 216,14 euro

Isola Capo Rizzuto 2.783.170,51 euro, con una media per abitante di 155,76 euro

Gioia Tauro 8.974.063,28, con una media per abitante pari a 449,38 euro

Siderno 8.379.433,89 euro, con una media per abitante pari a 460,31 euro

Pizzo 3.563.309,80 euro, con una media per abitante pari a 383,07 euro

Tropea 3.375.095,56 euro, con una media per abitante pari a 530,51 euro

In due comuni, Petilia Policastro e Limbadi, le vincite hanno superato le somme scommesse. Tutto “merito” delle “lotterie istantanee” che nel primo caso hanno portato a vincere circa 3 milioni di euro (per l’esattezza 2.991.144 euro) mentre a Limbadi hanno fruttato “appena” 672mila euro. Infine a Carpanzano, ovvero il comune meno popolato della regione, si sono spesi 54.551,33 euro, per una media ad abitante di 230,17 euro. Analizzando questi dati viene fuori come ogni famiglia calabrese spenda ben 574,36 euro l’anno per le scommesse legali. Se poi consideriamo anche le giocate on-line e quelle illegali, in mano alla ndrangheta, secondo le stime del Codacons, ogni famiglia calabrese finisce per spendere circa mille euro l’anno. Uno stipendio buttato in fumo.

Sono dati inquietanti, soprattutto in considerazione delle condizioni economiche della nostra regione – prosegue Di Lieto – che ci spingono a parlare di una vera e propria emergenza ludopatia. Le preoccupazioni derivano sia dalle evidenti infiltrazioni della criminalità e sia per i rischi alla salute dei cittadini. “Sono sempre più frequenti, infatti, le tragedie che provoca la dipendenza dal gioco”. Per questi motivi il Codacons sollecita le questure di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, affinché adottino provvedimenti urgenti a tutela dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini. “Invochiamo una lotta senza quartiere contro il gioco d’azzardo per fronteggiare quella che viene definita come un vero e proprio allarme sociale”. Sono necessari ed urgenti controlli a tappeto, per far si che vengano rispettati i divieti per i minorenni e l’obbligo previsto dalla legge sull’informativa, per quanto riguarda i rischi ai giocatori. Non è possibile lasciare abbrutire disperati dinnanzi le slot machine a qualsiasi ora del giorno e della notte, con ripercussioni tragiche sia sui rapporti che sui bilanci familiari. Alla luce di questi dati – conclude la nota del Codacons – la posizione dell’Agcom in favore della lobby dei giochi e contro il divieto di pubblicità al gioco, appare sempre più deplorevole.