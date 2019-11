Regionali, L’ex ministro Grillo apre alla candidatura della Nesci “la deroga è possibile”

L’ex ministro della Salute Giulia Grillo dice sì alla candidatura in Calabria per il Movimento 5 Stelle di Dalila Nesci che da tempo si dice pronta a scendere in campo “Di Maio scelga chi ha fatto un percorso come la Nesci e non un pinco pallino qualsiasi”

COSENZA – Da mesi si è detta a “disposizione” con la propria proposta di candidatura a guidare la regione Calabria e rivolta al leader del movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sottolineando il dovere di proporre un’alternativa ai modelli civici che il partito ha deciso di sperimentare cambiando le regole del M5s. Ecco proprio le regole del Movimento avevano portato Di Maio a chiudere alla sua candidatura perchè la deputata è già al secondo mandato. La Nesci però non ha mollato di un centimetro e durante la kermesse grillina di Italia 5 Stelle, ha affrontato il garante Beppe Grillo chiedendogli di considerare la sua autocandidatura, nonostante in conflitto con le regole grilline. Anche nell’ultimo incontro avvenuto a Roma la deputata ha riproposto il suo nome a Di Maio, incassando un no a tutto tondo.Questo che ha indotto Nesci a tirare in ballo il ‘caso Cancelleri’, generatore di diversi malumori nel Movimento e contro il quale di recente aveva puntato il dito, via social, anche l’ex ministra Barbara Lezzi.

Di Maio scelga chi ha fatto un percorso e non un pinco pallino qualsiasi

La Nesci oggi ha incasso il si alla sua candidatura dall’ex Ministro della Salute Giulia Grillo “sono favorevole alla candidatura di Dalila Nesci in Calabria, abbiamo derogato a tutto, scusate…” ha dichiarato a Rai Radio1 la deputata grillina ospite di Un Giorno da Pecora, Giulia Grillo”visto che il capo politico può scegliere tante cose, scelga di candidare di una persona che ha fatto un percorso, invece di mettere un pinco pallino qualunque“, ha concluso l’ex ministro della Salute.