Pioggia e temporali, allerta gialla sulla Calabria. E sta per arrivare anche il freddo

Una perturbazione atlantica sta determinando una nuova fase di maltempo. La protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla fino alla mezzanotte di domani. Nel fine settimana nuovo peggioramento e temperature in deciso calo

.

COSENZA – Archiviata la prima perturbazione giunta domenica, caratterizzata principalmente dal vento forte e dalle mareggiate che hanno colpito il Tirreno cosentino, un nuovo peggioramento di origine atlantica sta interessando la Calabria dopo la breve pausa di ieri. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso un messaggio di allerta di colore giallo con criticità idrogeologiche e/o idrauliche per condizioni meteorologiche avverse. Allerta gialla che riguarda tutta la Calabria e resterà in vigore fino alle 24:00 di domani dove si prevedono piogge sparse e temporali isolati.

Nel fine settimane deciso calo delle temperature

Le temperature sulla nostra regione si mantengono ancora miti e spesso superiori alla norma, anche a causa dei venti di libeccio e di scirocco che precedono l’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Ma la situazione è destinata a cambiare nel fine settimana, quando su tutta l’Italia è in arrivo aria sempre più fredda di origini groenlandesi, con temperature in netto e deciso calo. Sarà colpito principalmente il nord dove sono previste nevicate anche a quote medie, ma l’aria fredda si propagherà anche al Sud a partire da sabato quando è attesa una nuova fase di maltempo.