Lamezia, volo d’emergenza verso Roma per un bimbo di 9 mesi in pericolo di vita

Un falcon 900 dell’Aeronautica Militare è decollato per Roma, per un trasporto sanitario urgente al policlinico Gemelli di Roma di un bimbo di 9 mesi

.

LAMEZIA TERME (CZ) – Un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare è decollato nel primo pomeriggio per il trasporto sanitario urgente di un bimbo di 9 mesi in pericolo di vita. L’aereo è partito dall’aeroporto di Lamezia Terme con destinazione Roma. Il piccolo, trasportato in una culla termica ubicata a bordo del velivolo, è stato accompagnato dalla sua mamma e da un’equipe medica. Al suo arrivo all’aeroporto di Ciampino, il piccolo è stato immediatamente trasferito al Policlinico Gemelli con un’ambulanza che attendeva il Falcon sulla pista.