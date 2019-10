Tragedia sulle bretelle del Calopinace, moto travolge e uccide una donna

Un giovane a bordo di una moto ha centrato in pieno la donna che è morta sul colpo

REGGIO CALABRIA – Una donna di 63 anni è morta dopo essere stata travolta e sbalzata da una moto che viaggiava a forte velocità sulle bretelle del Calopinace, nella zona sud di Reggio Calabria, a pochi passi dal centro. La donna è stata sbalzata a 100 metri di distanza circa. Le persone che si trovavano sul luogo al momento dell’impatto parlano di un motociclista che viaggiava ad alta velocità e che ha investito una coppia di origine marocchina che stava attraversando la strada per tornare a casa.

Una scena sconvolgente. La donna è deceduta sul colpo, scaraventata sul guardrail. Carabinieri e polizia municipale arrivati sul posto, hanno trovato pezzi del corpo della donna letteralmente mutilata a seguito dell’impatto. L’uomo che era con lei, è stato soccorso dal 118. E’ sotto shock ma non ha riportato ferite gravi. Il giovane motociclista invece è stato portato d’urgenza in Ospedale, in gravissime condizioni. La moto è stata trovata a circa 100 metri dal luogo dell’impatto, sotto il ponte di Sant’Anna.