Regionali, segretario Pd Vibo appoggia Graziano: “ragionare oltre Oliverio”

Ancora una volta il Partito democratico chiude alla candidatura di Mario Oliverio alle prossime regionali. A dare il sostegno alla linea del commissario Graziano è il segretario provinciale di Vibo Valentia del Pd Enzo Insardà

VIBO VALENTIA – «Accusare Graziano significa non capire fase delicata in corso». A dirlo è il segretario provinciale di Vibo Valentia del Pd Enzo Insardà, in merito alla spaccatura interna al partito tra chi sostiene la ricandidatura del presidente uscente della Regione Calabria Mario Oliverio e chi è per un superamento di questa fase.

«Il Commissario Graziano unitamente ai maggiori referenti politici regionali non hanno fatto altro che applicare la linea tracciata dalla gran parte del territorio e dagli attori istituzionali del Partito Democratico, (così come si evince dal documento pubblicato giorni addietro) che consiste nel proporre con forza un rinnovamento reale nelle scelte, nei metodi e nei volti della nomenclatura regionale del PD».

«In questo senso – prosegue – deve essere letta la scelta di ragionare oltre Oliverio, scelta che non è dettata da una valutazione personale o da una valutazione di merito sulla sua legislatura, ma dalla necessità di superare un clima politico negativo creatosi intorno alla ‘cittadella‘. Peraltro l’accordo con i 5 stelle non è una scelta irragionevole di Graziano ma la conseguenza di un quadro nazionale che spinge il partito ad allargare l’orizzonte verso nuove prospettive. Del resto in Umbria si è deciso in tal senso per aprire una fase nuova e di lungo periodo, per ricostruire un’area che si accinge a rappresentare la vera alternativa alla destra ed ai populismi».

«Trincerarsi dietro le accuse al commissario regionale o dietro l’ostinata volontà di impedire un processo di rinnovamento significa non comprendere che la fase delicata che stiamo affrontando spinge a costruire formule nuove e non a conservare vecchie metodologie che rischiano di non essere comprese dagli elettori». «Pertanto – conclude Insardà – è inutile questo Aventino che porta solo alla rappresentazione di un eremita che ha smarrito i compagni di viaggio. Si rinnova la fiducia al commissario ed al percorso intrapreso».