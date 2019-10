Giovane mamma calabrese muore per una meningite batterica fulminante

E’ deceduta a causa di una meningite Rita Mellace, 34 anni. Lascia il marito e tre figli

CREMONA – Aveva 34 anni, Rita Mellace, originaria di Isola Capo Rizzuto e residente a Cicognara, frazione del Comune di Viadana (Mantova), morta per una meningite batterica fulminante domenica all’ospedale Maggiore di Cremona dove era ricoverata da alcuni giorni. Le terapie alle quali era stata sottoposta si sono rivelate purtroppo inefficaci.

La donna, casalinga, lo scorso mercoledì aveva cominciato a stare male. Subito l’Ats Valpadana ha avviato un’operazione di profilassi antibiotica che ha coinvolto anche i tre figli, di 17, 13 e 5 anni, il marito, altri familiari e alcuni amici.

“Gli alunni delle classi frequentate dai figli – ha poi specificato l’Ats in un comunicato – così come tutti coloro che hanno avuto contatti con i familiari, non sono a rischio, e pertanto non soggetti a profilassi antibiotica”. La salma di Rita Mellace è già stata trasportata per i funerali ad Isola capo Rizzuto.