Tenta di truffare anziana usando il figlio in ricoverato in istituto, smascherato

Si è insinuato, sfruttando il rapporto inizialmente amicale, nella vita della vittima e dopo aver carpito alcune informazioni ha tentato di truffarla



BRIATICO (VV) – Protagonista dell’ignobile tentativo di truffa ai danni di una signora del posto, un fruttivendolo ambulante di Sorianello. La donna anziana gli avrebbe confidato di avere un figlio affetto da problemi psichici ricoverato in un istituto di Soriano. Una confidenza che l’uomo ha tentato di sfruttare a suo vantaggio. Qualche tempo dopo infatti, millantando un rapporto con il direttore dell’istituto nel quale si trova il figlio, ha contattato la donna raccontandole che questo, era andato in escandescenza all’interno della struttura provocando danni ingenti agli arredi e che il direttore era intenzionato ad espellerlo.

Il figlio dunque, secondo il truffatore, rischiava di essere espulso dall’istituto se la mamma non avesse consegnato 600 euro a titolo di risarcimento per i danni arrecati all’istituto. Per fortuna la donna si sarebbe accorta del tentato raggiro e si è rivolta ai carabinieri, i quali dopo aver verificato i fatti, accertatisi della situazione nell’istituto psichiatrico dove si trovava il figlio della signora, hanno deciso di mettere in moto la trappola per il fruttivendolo. Organizzata una consegna controllata del denaro il truffatore è stato beccato in flagranza del reato.