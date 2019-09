Salvini chiude a Occhiuto? “per il centrodestra serve candidato nuovo e libero”

Il leader della Lega prima di arrivare a Cosenza ha tenuto una conferenza stampa a Lamezia terme. Argomento caldissimo il tema delle candidature. Salvini pensa a un nome nuovo “Il massimo sarebbe una candidatura indipendente, libera e nuova che nasce dai territori e non viene imposto da nessun partito”

LAMEZIA TERME (CZ) – Matteo Salvini prima di recarsi a Cosenza, dove andrĂ direttamente al teatro Morelli senza inaugurare la sede provinciale per problemi di ordine pubblico, ha tenuto una conferenza stampa a Lamezia terme. Domanda caldissima quella della candidatura per le prossime regionali e dove il leader della Lega sembra chiudere alla candidatura di Mario Occhiuto anche se, come sottolineato dallo stesso Salvini, tutto è ancora in itinere.

“Se la Lega è arrivata in Calabria – ha dichiarato Salvini – un motivo chiaro ed evidente c’è, ovvero che questa regione è stata per anni governata malissimo. Ma adesso il nome del candidato è l’ultima delle mie preoccupazioni. Stiamo raccogliendo una squadra di uomini e donne da candidare nella Lega e lavorando al programma: sanitĂ , pesca, lavoro e strade prima di tutto. Il massimo sarebbe una candidatura indipendente, libera e nuova che nasce dai territori e non viene imposto da nessun partito. Daremo comunque tutte le nostre indicazioni visto che ancora c’è un pò di tempo. Io preferisco guardare avanti e mai indietro”.

“L’importante – ha chiosato Salvini – è mandare a casa una sinistra che ne ha combinate di cotte e di crude. In tanti si stanno facendo avanti e per fortuna dico io, perchè vorrebbero far passare l’idea di una Calabria stanca con le persone in fughe. Invece io vedo che ci sono uomini, donne e imprenditori che hanno voglia di partecipare al voto e potrebbe essere uno di loro con tutto il rispetto che nomi che giĂ ci sono”.