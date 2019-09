Sanità: ci sono anche gli idonei delle graduatorie, protesta lunedì alla Cittadella

La sanità nel caos e c’è un grande interesse per i lavoratori precari, operatori socio sanitari che hanno lavorato per anni con contratti a scadenza oggi non più rinnovabili. Ma c’è anche chi risulta idoneo nelle graduatorie calabresi di tutte le figure sanitarie

CATANZARO – “In Calabria, come sempre, si assiste al sostegno dell’illegalità ” scrivevano qualche giorno fa in una lettera inviata alla nostra redazione perchè loro, gli idonei, si sentono inascoltati e non si spiegano perchè la politica si stia impegnando a salvare i ‘precari’ che “ormai hanno finito giustamente il loro rapporto di lavoro”. Il gruppo degli idonei delle graduatorie hanno promosso pertanto una protesta, pacifica, con l’intento di essere ascoltati per lunedì prossimo 30 settembre, dalle 9.00 in poi, davanti alla Cittadella regionale a Catanzaro. “Una protesta dai toni pacati per ribadire i nostri diritti. Chiediamo solo il diritto di lavorare e non vogliamo giochi della politica calabrese“.

“Si assiste al paradossale fenomeno – scrivevano nella lettera dei giorni scorsi – per il quale si dorme davanti alla Cittadella, si organizzano sit-in nelle piazze e davanti l’ospedale, si convocano tavoli tecnici per ideare misure atte a prorogare oltre i 48 mesi contratti a tempo determinato o addirittura su come stabilizzare personale non idoneo, per tutelare soggetti non aventi diritto a proseguire il rapporto di lavoro. Nessuno però – secondo loro – parla del personale idoneo che sono madri e padri di famiglia”.