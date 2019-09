Teresa Bellanova visiterĂ una cooperativa agricola

CATANZARO – “Una bella storia dalla #Calabria che ogni giorno si impegna per andare avanti nonostante le difficoltĂ e offrire il meglio. Insieme alla Ministra Teresa Bellanova nelle prossime settimane faremo visita alla cooperativa Enopolis, vera eccellenza della nostra regione”. Così, in una nota, il senatore Ernesto Magorno annuncia la visita della Ministra Bellanova, “che sarĂ in Calabria – Ă© detto nel comunicato – nelle prossime settimane”.