Agricoltura, Magorno incontra il neo Ministro Bellanova

Obiettivo: rilanciare il settore in Calabria.

DIAMANTE (CS) – Ernesto Magorno incontra il neo ministro Teresa Bellanova per un confronto sulla Calabria e su quanto l’agricoltura può dare ad essa. “Il comparto agricolo – scrive in una nota Magorno – è la principale via per lo sviluppo della nostra regione. Proprio per questo è fondamentale pensare e mettere in pratica un piano di azioni strategiche volte a rilanciare l’agricoltura e a valorizzare le tante produzioni calabresi.

E’ fondamentale pensare e mettere in pratica un piano di azioni strategiche volte a rilanciare l’agricoltura e a valorizzare le tante produzioni calabresi, organizzando – continua il senatore cosentino del PD – giĂ dalle prossime settimane, una serie di incontri con le principali realtĂ del settore e i Sindaci calabresi. Il Ministro si è dimostrato subito disponibile e pronta a partecipare a questi incontri ed ha mostrato particolare attenzione alla situazione calabrese”.