Un bottino di 1.000 euro per i due ladri che fanno perdere le loro tracce

VIBO VALENTIA: La tranquilla serata di fine estate di due anziani coniugi di Simbario è stata brutalmente interrotta, la scorsa notte, dall’intrusione di due malviventi che, armati di una pistola irrompono in casa dei due malcapitati, i quali, spaventati non hanno opposto alcuna resistenza consegnando loro quanto richiesto.Un bottino di poco più di mille euro è quanto sono riusciti a racimolare i due delinquenti i quali, subito dopo, si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, intervenuti sul luogo appena scattato l’allarme, hanno accolto così le testimonianze degli occupanti della casa che, visibilmente scioccati hanno riferito quanto accaduto fornendo indizi sulla dinamica dei fatti, necessari alle forze dell’ordine per poter risalire all’identità dei due ladri. Dopo la ricostruzione del fatto, sono partite immediatamente le indagini volte anche a capire la via di fuga utilizzata dai rapinatori per far perdere le loro tracce.