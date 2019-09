Blitz al ristorante durante il matrimonio. Scoperti 10 lavoratori in nero, attività sospesa

I carabinieri hanno effettuato un controllo in un noto ristorante di Pizzo Calabro, già in passato multato e chiuso, proprio mentre era in corso il ricevimento. Scoperti 10 lavoratori in nero, 36.000 euro di multa al proprietario e attività nuovamente sospesa

.

PIZZO CALABRI (VV) – Il controllo dei carabinieri di Pizzo è avvenuto in un noto ristorante del centro turistico sulla costa tirrenica vibonese, proprio mentre era in corso il ricevimento di un matrimonio. Dalla verifica è emerso che nel locale erano impiegati 10 lavoratori in nero per cui al titolare è stata elevata una multa di 36.600 euro contestualmente alla sospensione dell’attività . Non è il primo controllo che viene fatto nel locale, già nel mirino delle forze dell’ordine per irregolarità in materia igienico-sanitaria e di gestione del personale.

Nel 2017 il ristorante fu chiuso per alcuni giorni e alla società di gestione fu comminata una maxi sanzione di 131mila euro. Nel marzo scorso, poi, nel corso di un evento organizzato in occasione della festa della donna alla presenza dell’attore Marco Bocci, erano stati rinvenuti escrementi animali in prossimità delle pietanze, prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e, anche in quel caso, lavoratori irregolari che avevano provato a sottrarsi rifugiandosi nelle celle frigorifere. In quel caso la sanzione arrivò a 40 mila euro con conseguente revoca della licenza.