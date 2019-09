Forte esplosione devasta una pizzeria, danni alle abitazioni vicine

Un forte boato, un’esplosione seguita da un incendio si è verificata alle prime luci dell’alba. La potenza della deflagrazione ha provocato danni alle abitazioni vicine

POLISTENA (RC) – Paura e ingenti danni a Polistena dove si è verificata intorno alle 5.00 questa mattina, un’esplosione all’interno della Pizzeria “Spizzy Pizza” in via Villa Italia. Al momento non è stata chiarita l’origine ma potrebbe essere legata ad un forno e di conseguenza ad una fuga di gas. La pizzeria si trova a pochi metri di distanza dalla fontana del parco pubblico Villa Italia.

Il forte boato ha svegliato molti residenti della zona mentre l’attivitĂ commerciale è andata letteralmente distrutta e i danni sono molto ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e la Polizia di Stato, che stanno ora analizzando le immagini registrate dalle telecamere. La potenza della deflagrazione ha provocato danni alle abitazioni vicine e all’interno del parco della Villa comunale.