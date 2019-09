Pd, 60 circoli calabresi chiedono le Primarie. Al via una raccolta firme

Sono già 60 i segretari di circolo chiedono le Primarie, e che hanno avviato una raccolta firme tra gli iscritti

COSENZA – I segretari di circolo del PD hanno proposto una una mobilitazione degli iscritti per la sottoscrizione di una petizione rivolta a chiedere la convocazione immediata delle elezioni primarie per la scelta del candidato Presidente della coalizione di centrosinistra, civica e progressista alle prossime elezioni regionali. “Il PD – riporta una nota – è nato con una chiara vocazione popolare e federale per cui la selezione dei candidati e addirittura la scelta degli organismi interni avviene con il metodo della massima partecipazione di iscritti ed elettori. In coerenza con il principio ispiratorio dello Statuto del Partito ci proponiamo, quindi, di diffondere tra tutti i circoli del territorio regionale una petizione al fine di superare immediatamente l’attuale fase di stallo e procedere alla convocazione delle primarie”.

“La scelta del candidato Presidente alla Regione della coalizione a cui partecipa ed aderisce il PD non può essere calata dall’alto ma deve essere fatta in Calabria. Non vediamo altra via d’uscita, sia in termini di unità interna che della coalizione, al fine di presentarci alle elezioni in maniera più competitiva possibile”.

Sabato e domenica prossimi saranno raccolte le firme con banchetti e gazebo pubblici e l’obiettivo dei circoli del partito è di estendere la mobilitazione al fine settimana successivo coinvolgendo quanti circoli lo vorranno. “La nostra richiesta non intende avere alcun carattere divisivo ma vuole essere un modo per affermare il vincolo della appartenenza e della unità verso una coalizione plurale e competitiva. Non vediamo il persistere di ragioni ostative a questo percorso e, dunque, confidiamo in un riscontro positivo da parte della segreteria nazionale così come siamo certi che la nostra iniziativa troverà il consenso di una vasta platea degli iscritti calabresi”.

I segretari di circolo di:

Centrache, Vallefiorita, Satriano, Stalettì, Santa Caterina allo Ionio, Palermiti, Carlopoli, Cicala, Soveria Mannelli, Girifalco, Catanzaro Lido, Soveria Simeri, Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto, Oppido Mamertina, Giffone, Locri, Siderno, Stilo, San Ferdinando, Benestare, Modena – RC, Sbarre – RC, Galatro, GD Reggio Nord, Bernadette, Ficara, Santo Stefano d’Aspromonte, San Roberto, Caulonia, Martone, Sant’Ilario, Varapodio, Casignana, Samo, Bivongi, Cosenza 1, San Giovanni in Fiore, Amantea, Cetraro, Scalea, Oriolo, Casali del Manco, Lappano, Castrovillari, Acquaformosa, Acri, Spezzano della Sila, Crotone, Cirò Marina, Cutro, Strongoli, Melissa, Casabona, Isola Capo Rizzuto, Mesoraca, Ciró, Cessaniti, Ricadi, Parghelia, Rombiolo, Stefanaconi, Sant’Onofrio, Briatico.