Governo PD-MS5, Bossio: “Calabria primo banco di prova, via il dannoso Decreto Sanità”

COSENZA –¬†“Il nuovo Governo ha¬† giurato ed √® entrato nel pieno delle sue funzioni. Per il nuovo esecutivo la Calabria, con le sue emergenze ma anche con le sue potenzialit√† di crescita, √® un primo banco di prova, per valutare la capacit√† di imprimere una svolta rispetto alla esperienza precedente”. Ad affermarlo √® la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: “intanto, non pu√≤ passare inosservata la sostituzione del ministro alla Salute: di per s√© √® un segnale di forte discontinuit√†.¬†In particolare per la Calabria¬† √® da interpretarsi come la bocciatura del Decreto Sanit√†.Un decreto convertito in legge nonostante i limiti di costituzionalit√† e che oggi va valutato anche per i pesanti effetti che sta generando per la sua inapplicabilit√†”.

“Ora bisogna voltare pagina¬† – afferma infine l’on. Bruno Bossio¬† – ed operare rapidamente per cancellare un decreto che √® stato concepito solo per espropriare la Regione delle poche e residuali competenze che poteva esercitare dal momento che la responsabilit√† della gestione della sanit√† in Calabria era stata affidata al Commissario di Governo da oltre un decennio. Oggi, il nuovo Governo non pu√≤ fare finta di non vedere e, oltre a porre rimedio agli effetti del fallimento della gestione commissariale, dovr√† tempestivamente fronteggiare i danni devastanti che si vanno manifestando in questi giorni dovuti alle norme assurde di questo provvedimento.¬†Non c’√® tempo da perdere – conclude la deputata -, perch√© in alcune aree si √® andati oltre la mancanza di garanzia dei livelli essenziali di assistenza e si sta andando addirittura verso la chiusura di servizi ospedalieri e di assistenza territoriale di primaria necessit√†”.