Emergenza rifiuti, Ferrara M5S: “effetti di una programmazione perennemente in ritardo”

L’eurodeputata pentastellata nel mese di luglio aveva inviato alla Commissione europea un’interrogazione sulle criticitĂ ed i ritardi nell’attuazione del piano regionale dei rifiuti da parte della Regione “in Calabria è nuovamente emergenza sui rifiuti e Regione e Comuni si rimbalzano le responsabilitĂ ”

.

l’ennesima emergenza rifiuti non è altro che il risultato di una gestione basata su politiche emergenziali e su una programmazione partita, come sempre, troppo tardi“. Una dura critica quella dell’europarlamentare del Movimento 5 stelle che basa il proprio giudizio negativo sulla risposta della Commissione europea, ricevuta in questi giorni. COSENZA – “Ciò che sta accadendo in questi giorni,non è altro che il risultato di una“. Una dura critica quella dell’europarlamentare del Movimento 5 stelle che basa il proprio giudizio negativo sulla risposta della Commissione europea, ricevuta in questi giorni.

“In Calabria, a voler essere ottimisti – rileva Laura Ferrara – i primi timidi risultati del Piano regionale dei rifiuti redatto nel 2016, si dovrebbero raggiungere entro la fine del 2020, sempre che le modifiche alle norme comunitarie avvenute l’anno scorso, e le necessarie valutazioni di conformitĂ dei piani di gestione che termineranno a luglio 2020, non rallentino ulteriormente la programmazione. La Commissione conferma che un valido piano di gestione è un pre-requisito per attingere ai fondi strutturali e a causa del tardivo avvio del POR Calabria 2014/2020, gli investimenti previsti per ammodernamento e costruzioni di nuovi impianti, pari a oltre 114 milioni di euro, sono ancora nella fase iniziale di attuazione. A pagarne le conseguenze sono soprattutto territori come Crotone e Cassano per i quali sarebbero stati autorizzati, vista l’urgenza, ampliamenti degli impianti di conferimento“.

“La politica degli interventi emergenziali e l’uso prevalente della discarica ha prodotto il collasso al quale stiamo assistendo oggi – conclude l’europarlamentare – bisogna portare avanti proposte strutturali, che tengano conto seriamente della questione ambientale e della trasparenza nell’uso del denaro pubblico, senza incidere ulteriormente sulle tasche dei cittadini giĂ vessati da tariffe troppo alte”.