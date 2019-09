FOTO – Finisce in un pozzo profondo 12 metri. Salvato dai vigili del fuoco

Un uomo di 58 anni, durante alcuni lavori al recinto della propri abitazione, è scivolato cadendo in un pozzo profondo 12 metri. Recuperato dopo un lungo lavoro dei vigili del fuoco

CIRO’ MARINA (KR) – Stava effettuando alcuni lavori al recinto della propria abitazione in via Cronin, nel centro abitato di Cirò Marina quando, poco dopo le 12:00 di ieri, è scivolato finendo all’interno di un pozzo profondo 12 metri al cui interno, sul fondo, era present dell’acqua. L’uomo, un 58enne, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina.

Un vigile del fuoco si è calato nel pozzo per i primi soccorsi, mentre il capo reparto ha allertato la sala operativa richiedendo sul posto anche due unitĂ SAF (Speleo Alpino Fluviali) specialisti in questo tipo d’interventi, oltre che un’autoscala. Non poche sono state le difficoltĂ dell’intervento dovute anche alla vicinanze nella zona dell’operazione di cavi elettrici che hanno reso difficile le manovre dell’autoscala, usata per il recupero dell’uomo rimasto ferito. Effettuato il recupero il 58enne è stato soccorso dai sanitari del 118 presenti durante tutta l’operazione.