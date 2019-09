Cade da un muro e muore in ospedale, era in vacanza nel suo paese d’origine

Un uomo di 69 anni, Vincenzo Fratto è morto dopo essere caduto da un muro. I carabinieri indagano per accertare l’esatta dinamica del fatale incidente

SORBO SAN BASILE (CZ) – Per anni si era occupato della manutenzione dei grattacieli di Chicago, negli Stati Uniti ed era tornato nel suo paese per un periodo di vacanza. Vincenzo Fratto però ha trovato la morte dopo essere caduto da un muro, dal quale forse, si sarebbe sporto perdendo l’equilibrio. Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso che lo ha portato al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, l’anziano si è spento a causa delle ferite riportate. Il tragico e fatale incidente è avvenuto ieri mattina. L’uomo nei prossimi giorni sarebbe rientrato in America. Sul posto i Carabinieri di Soveria Mannelli Stazione di Taverna per accertare i fatti legati alla tragica caduta.