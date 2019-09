Operaio Calabria Verde muore folgorato da un fulmine

Ferito il collega

SANTA CATERINA DELLO JONIO (CZ) – Un operaio di Calabria, Romano FranzĂ© di 49 anni residente a Caulonia è morto oggi dopo essere stato colpito da un fulmine. L’uomo, originario di Nardodipace, si trovava tra le montagne di Santa Caterina dello Jonio, in localitĂ Vignale, impegnato nell’ambito del servizio antincendio quando è stato raggiunto da un lampo e si è accasciato a terra privo di vita. Insieme a lui un collega che pur essendo ferito è riuscito ad allertare i soccorsi. La morte, come constatato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, sarebbe avvenuta sul colpo. I due per ripararsi dal temporale avevano trovato riparo in un casolare quando FranzĂ© è stato improvvisamente raggiunto da una saetta. I carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.