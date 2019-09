Elezioni in Calabria, il Movimento 5 Stelle non si allea con il PD

No repliche locali a possibile governo M5s-Pd

CATANZARO – “La possibile nascita di un governo targato Movimento 5 Stelle e Pd non significa in alcun modo che la stessa alleanza debba essere replicata nelle regioni e nelle varie realtĂ locali prossimamente chiamate al voto”. E’ quanto afferma, in una nota, la deputata del Movimento 5 Stelle, Federica Dieni. “Quanto al presunto patto elettorale, paventato da alcune testate locali, tra Pd e M5S alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria – aggiunge Dieni – affermo, senza temere smentite, che non esiste, in tal senso, alcun contatto, nĂ© dialogo finalizzato a un’intesa, tra il Movimento e il Pd o tra il Movimento e il sindaco FalcomatĂ . Il M5S, a Reggio, non stringerĂ alleanze con altri partiti o forze politiche”. “La maggioranza degli iscritti alla piattaforma Rousseau, nel luglio scorso – sostiene ancora Dieni – ha dato il via libera a collaborazioni elettorali solo con liste civiche. Qualsiasi altra ipotesi, a Reggio e nel resto della Calabria, è quindi destituita di ogni fondamento”.