Crollo strada, Ferrovie dello Stato si difende: “Non è colpa nostra”

Tre famiglie isolate

CATANZARO – “Nessun ponte è crollato a Cropani, nel catanzarese. Si è registrato invece il cedimento del manto stradale di un tratto di viabilitĂ , costruita in sostituzione di un passaggio a livello e consegnata a privati tramite una specifica convenzione”. E’ quanto si afferma in un comunicato di Reti ferroviarie italiane (societĂ di proprietĂ di Ferrovie dello Stato) in riferimento a quanto avvenuto ieri nel comune del Catanzarese dove per il cedimento della sede stradale tre famiglie residenti in una contrada sono rimaste isolate. “Da quanto risultato dai primi accertamenti, causa del cedimento – è detto nel comunicato – sembra essere stata la rottura improvvisa di una condotta, non appartenente a Rfi, con una portata d’acqua in pressione pari a un metro cubo al secondo: in un’ora e mezzo, quindi, si è riversata sulla struttura, con un getto caratterizzato da altissima pressione, l’acqua contenuta in due piscine olimpioniche”.