Ultimo controesodo. Traffico intenso su A2 e statali calabresi, ma nessuna criticità

Traffico sostenuto su tutta la A2 del Mediterraneo in direzione nord, qualche rallentamento lungo le statale 106 jonica, sulla 18 Tirrena e la Statale 552 di Tropea.

COSENZA – Ultimo fine settimana da bollino rosso sulla principali strade calabresi che riporterà nella grandi città e verso nord, gli ultimi vacanzieri che hanno scelto la nostra regione per le vacanze estive o si sono diretti in Sicilia. Da questa mattina il traffico risulta particolarmente sostenuto su tutta l’Autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Nord anche se non si sono registrati particolari problemi. Traffico molto intenso viene segnalato sulla Statale 18 tirrenica verso la A2. Code e rallentamenti anche lungo la Statale 552 di Tropea e sulla Statale 106 Jonica. Poco più di un’ora e mezza l’attesa a Messina per imbarcarsi sui traghetti per Villa San Giovanni. Viabilità Italia della polizia di Stato segue le evoluzioni delle condizioni del traffico e monitorare il flusso veicolare per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticità del traffico. Ricordiamo anche che dalle ore 16:00 è terminato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti.

Situazione Autostrade italiane e aggiornamenti relativi alle attuali situazioni più critiche:

A22: in direzione sud code a tratti tra Chiusa Val Gardena e Ala e 4 km di coda per traffico intenso all’innesto con la A1; rallentamenti tra Trento Sud e Egna Ora e tra Affi e Ala; 8 km di coda tra Vipiteno e Brennero in uscita dal confine italiano;

Traforo del Monte Bianco: code di 30 minuti su entrambi i piazzali per l’attraversamento del confine tra Chamonix e Courmayeur

A23 direzione nord 2 km di coda in uscita dall’Italia, barriera Ugovizza;

A4: 2 km code alla barriera di Lisert in direzione Italia, code a tratti tra Villesse e S. Giorgio di Nogaro; in direzione Trieste code a tratti tra Latisana e allacciamento A23; 5 km di code tra Peschiera e Sirmione a causa di un incidente

A14 code a tratti tra Trani ed il bivio con A16, tra S. Benedetto del Tronto e Porto S. Giorgio, tra Forlì e Castel S. Pietro, tra Bologna allacciamento ramo Casalecchio di Reno A1 e innesto in A1 in direzione nord causa traffico intenso; code a tratti tra Bologna S. Lazzaro e Faenza in direzione sud; A1 in direzione nord code a tratti tra Arezzo e Incisa complanare Firenze Nord e Bivio A1Variante, tra Terre di Canossa e Fidenza;

A9: code tra Como e Chiasso;

A10: code a tratti per traffico intenso tra Celle Ligure e complanare di Savona in direzione Francia; 4 km di coda tra Savona e Spotorno in direzione Francia per traffico intenso; in direzione opposta, code a tratti tra Pietra Ligure e Savona per traffico intenso;

A12: coda tra Genova est e Bivio A12/A7 per traffico intenso; 2 Km di code tra Sarzana e bivio A15

Tempi di percorrenza:

48 minuti tra Bologna Fiera e Faenza in direzione Ancona; 40 minuti tra Trani ed il bivio con A16 in direzione Bologna; 47 minuti tra Cattolica e Cesena in direzione Bologna; 72 minuti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna.

SITUAZIONE DELLA RETE STRADALE ORDINARIA

SS1 Aurelia dal km 244 al km 283, in Toscana rallentamenti per traffico intenso; SS18 tirrenica, traffico intenso dal Cilento verso la A2; SS51 di Alemagna dal km 43 al km 49, località Ponte nelle Alpi rallentamenti per traffico intenso; SS585 Fondo Valle del Noce dal km 0 al km 32, località Maratea code per traffico intenso.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

L’ultimo fine settimana di agosto sarà caratterizzato prevalentemente da condizioni di instabilità e maltempo. Nella giornata odierna, si registreranno condizioni di maltempo sulla Sardegna ed instabilità pomeridiana a carattere sparso su tutta la Penisola, con precipitazioni prevalentemente di tipo temporalesco, con fenomeni anche sparsi sui rilievi, a carattere isolato sulle zone di pianura. Venti deboli o al più localmente moderati di direzione variabile, a regime di brezza lungo le coste. Domenica 1 settembre, infine, il maltempo insisterà sulle due isole maggiori e su gran parte delle regioni peninsulari del versante tirrenico. Tempo più stabile sulle zone adriatiche con ventilazione in intensificazione dalla sera da Nord sulla Sardegna. Temperature ancora senza variazioni di rilievo.