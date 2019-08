Auto si ribalta sulla Statale 18, ferita una donna

Una donna è rimasta ferita nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 1.30 sulla statale 18

LAMEZIA TERME – Era a bordo della sua Fiat Sedici quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura e dopo aver urtato cntro il guard rail si √® ribaltata. La donna alla guida dell’auto √® rimasta incastrata nell’abitacolo, ed √® stata estratta dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, intervenuti sul posto insieme al personale medico del 118 che l’ha trasportata in ospedale per ulteriori controlli nonostante avesse riportato ferite lievi. L’incidente nel cuore della notte, intorno all’1.30 circa, sulla SS18 direzione sud nel comune di Lamezia Terme.