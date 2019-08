Sanità, 71 idonei per direttore amministrativo e sanitario. Approvati gli elenchi

Sono 26 gli idonei alla nomina a direttore amministrativo delle aziende sanitarie calabresi, 45 invece gli idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del Servizio sanitario calabrese.

CATANZARO – Sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione gli elenchi regionali da cui si può attingere per la definizione del management delle Asp e delle aziende ospedaliere: gli elenchi sono stati approvati dalla Giunta regionale guidata dal governatore Mario Oliverio nella seduta dello scorso 28 agosto, al termine di un procedimento avviato a gennaio scorso con l’approvazione dell’avviso pubblico per la formazione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario regionale.

I termini di presentazione delle domande erano scaduti a marzo 2019, successivamente con decreto del presidente della Giunta regionale del 24 aprile successivo sono state nominate le commissioni per la formazione degli elenchi regionali, che hanno concluso il proprio lavoro nelle scorse settimane. Negli elenchi figurano in buona parte dirigenti che hanno già avuto incarichi nelle aziende sanitarie e ospedaliere.

I direttori amministrativi e sanitari coadiuvano il direttore generale delle aziende sanitarie e ospedaliere: con l’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Calabria”, approvato a fine aprile dal Consiglio dei ministri riunito in seduta straordinaria a Reggio Calabria, la nomina dei direttori generali è demandata a un’intesa tra il presidente della Regione e il commissario governativo, in caso di mancata intesa è demandata a un’intesa tra il commissario e il governo nazionale.