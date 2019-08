Sanità, Misiti M5S: “meno primari nel Pronto Soccorso e più medici”

Per il deputato pentastellato occorre pensare ad una nuova strutturazione della sanità , aumentando il numero degli operatori “i vari pronto soccorso non possono essere lasciati con pochi medici e, talvolta, alla loro prima esperienza”

.

COSENZA – “Il problema della sanità calabrese risiede nella carenza di personale. Basta andare nei pronto soccorso per avere chiara la situazione: sale d’attesa sovraffollate, medici ed infermieri, in numero esiguo e decisamente inadeguato, che sono sottoposti ad uno stress insostenibile”. E’ quanto afferma, in una nota, il deputato del Movimento 5 Stelle Massimo Misiti.

“Lo stesso stress – prosegue Misiti – a cui sono esposti i pazienti, già fortemente provati dalla probabile emergenza salutistica che ha condotto loro a chiedere aiuto al presidio ospedaliero di primo intervento. Due ingredienti esplosivi che possono determinare le umane, seppur mai giustificabili e sempre fortemente da stigmatizzare, reazioni violente che stanno assurgendo agli onori della ribalta mediatica. Ai pronto soccorso va attribuita la dignità che meritano e che non è mai stato loro riconosciuta: è il front end, è la prima interfaccia tra ospedale e utente in caso di emergenza. Un presidio importante dove, spesso, si salvano vite umane”. Per Misiti, “i pronto soccorso non possono essere lasciati con pochi medici e, talvolta, alla loro prima esperienza. Va pensata una nuova strutturazione, aumentando il numero di operatori sanitari e pensando a destinarci medici di lunga esperienza. Meno primari nelle corsie e più professionisti esperti nei pronto soccorso“.