Incidente stradale sulla 106, feriti un’infermiera e un carabiniere

Lo scontro è avvenuto questa mattina ed ha coinvolto un’Opel Astra condotta da un carabiniere e una Jeep Renegade con a bordo una donna, infermiera

CATANZARO – Incidente stradale questa mattina a Giovino, nel quartiere marinaro di Catanzaro, sulla strada Statale 106 tra due auto, una delle quali si è ribaltata finendo al di sotto della carreggiata. I mezzi coinvolti sono un’Opel Astra con a bordo un carabiniere stava andando a lavoro ed una Jeep Renegade con a bordo un’infermiera. A finire fuori strada l’Opel Astra che si è ribaltata ed ha terminato la sua corsa a testa in giù.

Fortunatamente per i due conducenti le ferite riportate non sono gravi ma sono stati entrambi soccorsi dal 118 e portati in ospedale. Insieme a loro sul posto, i carabinieri ed una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, intervenuta per la messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale. Nel tratto interessato dall’incidente si sono registrati disagi alla viabilità .