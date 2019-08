Strada franata e famiglie isolate. Arteria realizzata poco tempo fa da RFI

L’arteria è stata realizzata poco tempo fa da Rete ferroviarie italiane, nell’ambito del programma di chiusura dei passaggi privati lungo la ferrovia.

CROPANI (CZ) – Una strada secondaria, che collega via Melito di Cropani alla strada statale 106, è crollata la scorsa notte ed ora tre famiglie, che risiedono nei pressi dell’arteria franata, sono di fatto completamente isolate. Sono in corso gli interventi dei Vigili del Fuoco per tentare di creare una sorta di collegamento secondario. La strada venuta giĂą, poco tempo fa, era stata realizzata da RFI nell’ambito del programma di chiusura dei passaggi privati lungo la ferrovia. Sul posto infatti, oltre ai Carabinieri e al personale dell’ufficio tecnico comunale, ci sono i tecnici di Rfi e personale del Consorzio di bonifica per la verifica dello stato della conduttura di una rete idrica. Non è escluso infatti che il crollo possa essere stato causato da un’importante perdita d’acqua.

Il crollo della strada, che è adiacente alla rete ferroviaria, è avvenuto in due punti: nei pressi di un piccolo ponte che attraversa un fosso di scolo e poco piĂą avanti. Al momento non sono state segnalate conseguenze per la ferrovia. L’allarme è stato lanciato all’alba da uno dei residenti che, nell’uscire con la propria autovettura, si è trovato davanti la strada franata.