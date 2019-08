Risolta la vicenda delle cure per il bimbo autistico. La mamma: “un dono prezioso”

A comunicare l’epilogo positivo è stato il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione, Antonio Marziale dopo una telefonata con il prefetto Giovanni Meloni

REGGIO CALABRIA – La triade commissariale dell’Asp di Reggio Calabria, in esecuzione all’ordinanza del Tribunale dello Stretto, convocherà al più presto la mamma del bambino per informarla che allo stesso verrà garantito l’accesso alle cure indicate”. Antonio Marziale che ieri ha incontrato i commissari, ha voluto ringraziarli per “la sensibile apertura alle necessità del bambino, ma sono testimone di un impegno costante e concreto di Meloni, Giordano e Ippolito verso i più piccoli, perché purtroppo è l’ennesima volta che devo fidare sulla loro sensibile collaborazione per vedere assicurati ai bambini i diritti di cui sono portatori sani”.

Felicissima Angela Villani, la mamma di Matteo, che nei giorni scorsi aveva protestato davanti alla Prefettura di Reggio Calabria e che ha ringraziato i Commissari dell’Asp di Reggio e il dottor Marziale “per la sensibilità e l’impegno dimostrato verso mio figlio, che oggi ha ricevuto un regalo prezioso”.

Per Matteo,mamma Angela, aveva chiesto all’Asp la garanzia per le cure necessarie per la sua patologia: “Anche nei momenti di sconforto e paura – aggiunge la donna – mi sono aggrappata con tutte le mie forze alla fede, alla giustizia e alle istituzioni che devono, così come hanno fatto per il mio Matteo, essere vicine e di supporto ai più bisognosi. Capisco il momento particolare dell’Azienda sanitaria reggina, ma non potevo abbandonare mio figlio e non lo farò mai. Spero che un giorno, Matteo mi possa parlare e dire: ‘Mamma insieme ce l’abbiamo fatta’”.

“Grazie – conclude Angela Villani – a tutti quelli che ci hanno sostenuto e agli uomini e alle donne di Reggio che, in questi mesi difficili, ci hanno coccolato con il loro affetto e vicinanza. Questo è il vero volto di una Calabria, questa è la Calabria che ogni mamma sogna per i suoi figli”.

Il prefetto di Reggio Calabria, Giovanni Meloni ha comunicato ieri al Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale, che nei prossimi giorni convocherà la signora Angela Villani per attivare le cure necessarie per il piccolo Matteo. Il prefetto Giovanni Meloni, il sub commissario Domenico Giordano e la commissaria Carolina Ippolito hanno accettato di pagare le cure del bimbo affetto dalla sindrome di Asperger, che gli saranno erogate in una struttura privata non convenzionata con la Regione, terapie che Matteo dovrà affrontare sino al dodicesimo anno di età . La Triade Commissariale contatterà Angela Villani, scesa ieri mattina in piazza per mobilitare le istituzioni e sollecitare i vertici della struttura a rispettare l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha condannato l’azienda sanitaria al pagamento diretto o indiretto delle spese”.