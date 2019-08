Regionali, Graziano: “il PD calabrese ha bisogno di aria nuova. No ad Oliverio e alle primarie”

Il commissario del PD calabrese Stefano Graziano, in un’intervista al Quotidiano del Sud, sottolinea la posizione contraria del partito alla ricandidatura di Oliverio “credo, anzi mi auguro, che prevalga il senso di responsabilitĂ verso il partito e la Calabria e che nessuno anteponga l’io al noi”

.

CATANZARO – “Non è il momento di fare borsini o pagelle. Oggi se vogliamo competere non possiamo ripresentarci agli elettori e rivendicare solo il lavoro fatto alla Cittadella regionale. Ci vuole rinnovamento, come abbiamo spiegato in tutte le sedi di confronto per dare slancio al nostro campo politico”.

Lo afferma il commissario del PD calabrese Stefano Graziano, che in un’intervista al Quotidiano del Sud sottolinea la posizione contraria del partito in merito alla riproposizione, per la presidenza della Regione Calabria, della candidatura del Governatore uscente Mario Oliverio. Secondo Graziano “non si possono ignorare le crescenti difficoltĂ del Governo regionale nel dare risposte ai problemi dei calabresi. Questo è il momento della responsabilitĂ e della generositĂ . L’obiettivo principale del mio mandato da commissario – aggiunge Graziano – è tenere unito il partito democratico e il centrosinistra. Quando il partito nazionale ha disposto il commissariamento lo ha fatto proprio per salvaguardare l’unitĂ . Credo, anzi mi auguro, che prevalga il senso di responsabilitĂ verso il partito e la Calabria e che nessuno anteponga l’io al noi“.

Graziano è altrettanto netto sul no alle primarie per scegliere il candidato. “dobbiamo tenere unito il partito e concentrarci sulla Calabria. Le primarie, allo stato attuale, sarebbero una conta interna lacerante. Invece dobbiamo concentrare tutte le nostre energie sul progetto politico, parlare all’esterno e non al nostro ombelico. Allo stato attuale le primarie sarebbero un pericoloso boomerang dagli effetti devastanti”.