Irregolarità e smaltimento illecito dei rifiuti in discarica. Sequestri e denunce

I carabinieri del Noe hanno sottoposto a sequestro preventivo alcune aree interne ed esterne alla discarica gestita dalla Multiservizi. Accertate diverse irregolaritĂ nello smaltimento e nella gestione dei rifiuti. Denunciate tre persone

LAMEZIA TERME (CZ) – Il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (N.O.E.) di Catanzaro, coadiuvati dal personale della stazione Carabinieri di Lamezia Terme, dai carabinieri Forestali di Sambiase, nonchĂ© dal Dipartimento Provinciale Arpacal di Catanzaro, nel corso di un’attivitĂ finalizzate alla tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia della salute pubblica, a conclusione di attivitĂ ispettiva presso la discarica per i rifiuti non pericolosi di Lamezia Terme in localitĂ Stretto, in atto gestita dalla SocietĂ Lamezia Multiserivizi S.p.A. hanno sottoposto a sequestro preventivo d’iniziativa, alcune aree interne ed esterne alla discarica, interessate da deposito di rifiuti, per una superficie complessiva di 7.600 mq.

L’attivitĂ dei militari dell’arma specializzati nei reati ambientali, ha permesso di accertare gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione, violazioni delle prescrizioni impartite con autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente nonchĂ© irregolaritĂ nello smaltimento dei percolati provenienti dalle attivitĂ di lavorazione dei rifiuti. Tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per attivitĂ di gestione rifiuti non autorizzata e per attivitĂ organizzate al traffico illecito di rifiuti.