Centinaia fra lettini, ombrelloni e tavoloni rubati ad un altro lido. Denunciato

Il titolare di uno stabilimento balneare è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. Tutto il materiale rivenuto aveva i loghi di un altro lido ed un valore di circa 10.000 euro

.

CUTRO (KR) – I carabinieri della compagnia di Crotone hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, nel corso del quale hanno denunciato due persone. Un 34enne commerciante di Cutro, titolare di un lido balneare, è stato denunciato per ricettazione. All’interno di un magazzino dello stabilimento balneare, in contrada Marinella del Comune di Cutro, hanno trovato 45 ombrelloni, 49 lettini, 56 piantoni di sostegno per ombrelloni, 38 tavolini di forma cilindrica, 49 sdraio, tutti riportanti il logo di altro lido balneare. Tutto il materiale rinvenuto, per un valore commerciale di circa 10.000 euro, è stato sequestrato.

Un 29enne crotonese senza fissa dimora, invece, è stato denunciato per il tentato furto in alcuni box presenti in un complesso residenziale di Crotone, denominato “Cooperativa Acli Kroton”. Nel corso del servizio, sono state identificate 24 persone, controllati 21 veicoli, elevate 4 contravvenzioni al codice della strada, eseguite 2 perquisizioni veicolari e 3 personali