Fratelli d’Italia raccoglie le firme per dire “No” al governo salva-poltrone

Fratelli d’Italia domenica ha promosso un’iniziativa per dire no al governo salva poltrone presso la “Rotonda” di Copanello di Stalettì

STALETTI’ (CZ) – Una raccolta firme per “chiedere a gran voce le elezioni subito e scandire un chiaro ‘no’ ai governi di inciucio e scalda poltrone che, lontani dalle necessitĂ della popolazione italiana, tendono solo a soddisfare interessi personali ed economici”. L’evento, tappa ufficiale di una serie di incontri sponsorizzati dal partito della Meloni, è riuscito, in poche ore, a raccogliere centinaia di firme, che continuano ad aumentare in queste ore attraverso le sponsorizzazioni online ed il lavoro instancabile dei tesserati FdI in tutte le piazze Calabresi.

Durante il dibattito ha fatto gli onori di casa il presidente del locale circolo di Fratelli d’Italia, Francesco Fragomele, il quale, oltre ad introdurre l’incontro ringraziando per la massiccia presenza tutti i presidenti di circolo del Basso Ionio, ha chiarito la propria posizione in merito alle attuali alleanza innaturali che tentano in maniera impietosa di combinare matrimoni d’interesse tra partiti con idee completamente opposte.

Ospite dell’evento l’On.Wanda Ferro, presente in tutte le piazze calabresi, per chiarire la posizione del partito sempre solida e trasparente in merito alla critica situazione governativa. Una situazione, a detta del deputato FdI, che possiamo vedere replicarsi anche a livello Regionale, con un amministratore legato saldamente alla propria poltrona a discapito della popolazione che urla e chiede il cambiamento. E certamente, Fratelli d’Italia, con più di 50.000 firme raccolte fino ad ora in tutte le piazze Italiane sta cogliendo trasversalmente la volontà popolare, facendosi unica e sola portavoce degli Italiani.